Многие из нас продуют разные методы избавления от нежелательной растительности на теле и лице. Прибегая к различным процедурам в салонах. Чаще всего это восковая эпиляция. Процедура малоприятная, даже болезненная. Кожа, после нее остается раздраженной. Мы предлагаем способ, безболезненный и одновременно питающий кожу. Вам понадобится: Пол чайной ложки овсяной крупы хорошо смешать с 8 каплями лимонного сока и ст.л. меда. Взять 1 ст. л. приготовленной массы, смешать с 2ст.л. меда и 2 ст.л. лимонного сока.Нанести на лицо и оставить на 15 минут. Смыть теплой водой. Повторяйте эту процедуру через день. Спустя 4 недели волос на лице не останется.