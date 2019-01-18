По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит -2 градуса, ночью -10. 3 градуса мороза ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до 12 градусов мороза. В Актау днем ожидается +3 градуса, ночью -5 градусов. В Актобе синоптики прогнозируют до 10 градусов мороза днем, и до 20 градусов мороза ночью.