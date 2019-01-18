В разные годы работал: старший эксперт Научно-производственного предприятия Приурального агропромкомбината (1993); Старший экономист, начальник отдела Западно-Казахстанского управления банка «Туран-Алем» (1994-1998); Директор Уральского филиала ОАО «Темирбанк» (1998-2003); Начальник Западно-Казахстанского областного департамента поддержки и развития предпринимательства (01.2003-02.2004); Руководитель Западно-Казахстанского регионального инвестиционного центра «Градиент» (2004-2006); Управляющий директор АО «Банк развития Казахстана» (06.2006-03.2008); Вице-президент АО «Банк развития Казахстана» (03.2008-06.2009); Председатель правления АО «Банк развития Казахстана» (06.2009-2011); Заместитель акима Жамбылской области (03.2012-06.2014); Заместитель акима Актюбинской области (06.2014-09.2016); Директор ТОО «Центр экспертизы проектов развития г. Астаны» (2017-2018); Руководитель Управления регенерации городской среды города Астаны (с 05.2018).Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
