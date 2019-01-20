По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит *10, ночью 15 градусов. В Атырау днем столбики термометров покажут 4 градуса мороза, ночью 8 градусов мороза. В Актау синоптики прогнозируют 5 градусов тепла днем и 3 градуса тепла ночью. В Актобе также осадков не ожидается. Днем -8 градусов, ночью -10.