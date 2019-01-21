Компания Билла Гейтса не первый год работает над внедрением в нашу жизнь разработок в санитарно - эпидемиологической области. Совсем недавно в Китае Билл Гейтс представил новый шедевр – унитаз, которому не нужна вода. Подводить к нему канализацию нет нужды.Все продукты жизнедеятельности человека остаются в специальном отсеке, там запускается переработка, при помощи химических реагентов, которая превратит все в удобрение для сельского хозяйства. Работа заняла у команды разработчиков несколько лет, но теперь товар полностью готов к выходу на рынок.Благодаря такому прорыву в научном прогрессе огромные очистительные сооружения станут не нужны. Экология не будет страдать от загрязнений переработки. Земля станет чище, воздух чище, а значит болезни уменьшаться.