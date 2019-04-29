– Это трехэтажный 24-квартирный дом. Ремонт кровли и частичная обшивка балконов производилась в 2004 году. Здание не аварийное. Просто жильцы не следят за состоянием балконов, они не застеклены и из-за воздействия влаги произошло обрушение. Завтра мы направим туда комиссию, которая обследует состояние других балконов, - сообщил Мержан Нуртазиев.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

По словам жителей дома №46 по улице Гагарина, обрушение бетонного пола балкона на втором этаже 3-этажного дома произошло в тот момент, когда там находились люди. – Мы со знакомым стояли на балконе, собирались покурить. Тут резкий грохот и мы полетели вниз. За несколько минут до этого супруга выходила на балкон и делала там уборку. Кроме этого, у нас четверо детей. Хорошо, что в этот момент на балконе стоял я, а не они. Мы не пострадали, переломов нет, - рассказал хозяин квартиры №17. От сильного грохота проснулись соседи, которые вызвали скорую помощь и спасателей. Однако медицинская помощь никому не потребовалась. Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, из-за изношенности конструкций произошло обрушение монолитный плиты балкона в квартире № 17. – Дом был построен в 1964 году. На втором этаже трехэтажного дома произошло обрушение монолитной плиты балкона. Площадь обрушения составила три квадратных метра. Жертв и пострадавших нет. На место выезжали четыре сотрудника ДЧС и работала одна единица техники, - сообщил начальник управления. Руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции города Уральск Мержан Нуртазиев отметил, что дом №64 по улице Гагарина не относится ни к какому КСК, а ремонт кровли проводился в 2004 году.