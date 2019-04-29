Соревнования по футзалу прошли в спорткомплексе "Арман". Гостями мероприятия стали заместители акима области и города, руководитель областного управления физической культуры и спорта, ветераны спорта и спортсмены. В чемпионате ЗКО по футзалу приняли участие 50 команд города и области, в кубке ЗКО бились 18 команд, в новых турнирах Champions Cup и World Cup в общей сложности вели борьбу за трофеи 42 команды. На чемпионат помимо команд из Уральска также приехали команды из районных центров - Байтерек, Теректинского, Бурлинского, Акжайыкского, Сырымского, Казталовского, Жангалинского, Бокейординского и Жанибекского районов. По словам президента ассоциация футзала Западно-Казахстанской области Жасына Хабибуллина, в этом году, несмотря на то, что на чемпионате были команды из райцентров, некоторые команды из сельских округов изъявили желание выступать самостоятельно. - Особенно хотелось бы выделить команды сельских округов, которые несмотря на то что их районы уже представлены в нашем чемпионате, выступали самостоятельно, это команды из Қабыршактинского, Алгабасского, Куйгенкольского, Дарьинского, Тоганасского, Енбекского сельских округов, - рассказал Жасын Хабибуллин. - Мы рады, что количество участников увеличивается, это значит, что все больше людей начинают заниматься спортом. Вообще радует, что жители области следят за своим здоровьем, а мы в свою очередь надеемся найти среди западноказахстанцев будущих звезд футзала. В этом году впервые была создана государственная лига, в которой приняло участие 8 команд. У нас в планах открытие также ветеранской и детской лиг. Торжественное закрытие и вручение призов прошло 28 апреля в Доме культуры Молодежи.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.