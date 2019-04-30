Премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства поручил своевременно выполнить поручения Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева по строительству общежитий для студентов, передаёт Bnews.kz.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Премьер-министр поручил продолжить строительство общежитий совместными усилиями государства и ГЧП. – Улучшение обеспечения общежитиями студенческой молодёжи – это одна из пяти социальных инициатив Елбасы. Нам нужно обеспечить своевременное обеспечение поручений. Елбасы было поручено до 2022 года решить вопрос нехватки общежитий и сдать в эксплуатацию 75 тысяч мест в общежитиях. В первый год по проекту должно быть сдано 5 тысяч мест, и уже сейчас есть неплохие результаты, в этом году ожидаем сдачу свыше 9 тысяч мест. Сегодня заслушали два региона где имеется положительный опыт. Другие регионы могут также транслировать этот опыт, - сказал Аскар Мамин. Он подчеркнул, что в этом направлении необходимо организовать работу с инвесторами, а строительство общежитий продолжить совместными усилиями государства и ГЧП. – Для достижения высокого уровня высшего образования нужно создать студентам условия проживания. Во исполнение данной задачи разработана финансовая модель, у министерства есть четкий план, а для предпринимателей созданы все условия, процентная ставка банка снижается до 7%. Правила строительства упрощены и государственный заказ финансово обеспечен, - дополнил премьер-министр. Так, по словам Мамина неудовлетворительная работа в данном направлении отмечена в Северо-Казахстанской, Туркестанской, Актюбинской областях. – Из доклада министра следует, что работа начата в основном частными вузами, у них стоимость проектов реальная. Стоимость проектов государственных вузов значительно выше, что делает их непривлекательными для инвесторов. Обращаю внимание, что дополнительного финансирования на строительство общежитий из бюджета не будет. У вас есть необходимый механизм, которого надо придерживаться. В целом, поддерживаю предложения министра образования, - пояснил Аскар Мамин. В связи с этим, он поручил Министерству образования и науки совместно с Министерством национальной экономики провести широкомасштабную информационную работу в регионах по разъяснению утвержденных подходов. Поручаю разработать детальные планы ввода в эксплуатацию общежитий, обеспечить исполнение. – Второе, акимам совместно с руководителями учебных заведений активизировать работу по строительству студенческих общежитий, обеспечить своевременный ввод объектов, прекратить практику разработки дорогостоящих сметных документаций, Гульшара Наушаевна, контроль за вами, - поручил Мамин.