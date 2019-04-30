Обычно обладательницы этого цвета очень им дорожат и опасаются делать домашние маски, потому, что они могут испортить цвет волос. А осветленным локонам необходима особенная забота. Моя маска точно не повредит! Смешайте бальзам для волос 1 ч.л. и эфирное масло лимона 5 капель. Вымойте голову, как обычно, нанесите маску, оберните голову пленкой, утеплите полотенцем. Через 30 минут смойте и ополосните настоем зеленого чая – 1 ст.л. на 1 стакан кипятка. Результатом будут сильные и здоровые волосы красивого платинового оттенка. Ежедневно самые интересные советы о здоровье и красоте читайте на наших страничках! Что есть молодежь на завтрак и какие 4 ошибки мы делаем при умывание.