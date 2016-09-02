Информация о 4G, включая преимущества этого стандарта, стоимость услуг, карты покрытия и руководство по подключению доступны на специальном веб-сайте 4g.beeline.kz

Событие комментирует Йогеш Малик, технический директор группы компаний VimpelCom: «Для того, чтобы в будущем стать цифровым оператором, нам нужно трансформироваться уже сегодня. Партнерство по совместному строительству сети займет центральное место в реализации нашей прогрессивной стратегии. Данное соглашение увеличит возможности VimpelCom как поставщика новых цифровых продуктов и услуг по всему Казахстану, а улучшение качества сети сделает нас ближе к клиенту». Соглашение предполагает использование всех готовых базовых станций стандарта 4G/LTE согласно необходимым нормами (расположение, пропускная способность и охрана окружающей среды в каждом городе), что предоставит клиентам наилучшее покрытие сети 4G/LTE и качественный сервис. Для ускорения проекта и в целях эффективности затрат компании будут вести совместное планирование сети 4G/LTE на всей территории страны. «Усилиями Beeline и Kcell создается инфраструктура сети четвертого поколения для многомиллионной аудитории Казахстана. Одновременно с этим будет увеличиваться спрос на 4G/LTE устройства и услуги. А вместе мы сможем обеспечить казахстанцев скоростным мобильным интернетом и высококачественными звонками. Данное партнерство является ключевым шагом в трансформации Beeline и позволит погрузить наших клиентов в новый мир цифровых продуктов и услуг», - прокомментировал Александр Комаров, Главный исполнительный директор Beeline Казахстан. Управление сети будет идти на равных между Beeline Казахстан и Kcell. Однако в каждом регионе активы будут принадлежать оператору, который будет вести развертывание сети. В первую очередь соглашение о совместном строительстве сети сфокусировано в пользу клиентов и никак не ограничивает конкуренцию между двумя компаниями. По итогам первого этапа, на начало сентября 2016 года, сеть 4G/LTE запущена в 13-ти городах страны. Kcell осуществил запуск сети 4G/LTE в четырех городах: Алматы, Шымкент, Атырау и Актау. Beeline Казахстан успешно запустил сеть 4G/LTE в городах: Астана, Караганда, Жезказган, Сатпаев, Костанай, Боровое, Павлодар, Семей и Усть-Каменогорск. Согласно ожиданиям, на конец 2016 года совместная сеть должна охватить 30% населения страны.Лицензия 0000317 от 24 августа 1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций РК. На правах рекламы.