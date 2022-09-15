Иллюстративное фото из архива "МГ" 16 сентября в 16:00 во всех городах Казахстана стартует общереспубликанская акция «Народный юрист». Организаторами акции выступают Агентство РК по противодействию коррупции, сетевое издание zakon.kz, информационная система «Параграф», органы государственной власти, лучшие юристы и адвокаты Казахстана. В Уральске акция «Народный юрист» будет проходить по адресу: ул. М.Маметовой, 81, «Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем», «Дворец студентов», 1 этаж. Цель акции - повышение правовой грамотности населения и оказание бесплатной юридической помощи. Любой гражданин может прийти и получить бесплатно необходимую консультацию у лучших представителей юридической общественности страны. Среди них – известные адвокаты, прокуроры, руководители госорганов. Контактный телефон для справок - 8 747 558 23 98.