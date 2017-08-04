Иллюстративное фото с сайта karavan.kz Директор региональной палаты предпринимателей Асылбек ДЖАКИЕВ сообщил, что в настоящее время с учетом наибольшего количества безработного и самозанятого населения определены 4 района области: Индерский, Исатайский, Кзылкугинский и Махамбетский районы. - Сегодня все районы обеспечены бизнес-тренерами, обученными в г.Астана и имеющими соответствующие сертификаты, также районными координаторами, аудиториями для обучения, необходимой оргтехникой с подключением к интернету. Согласно плану РПП Атырауской области, в этом году необходимо обучить не менее 750 участников проекта, - рассказал Асылбек ДЖАКИЕВ. Отметим, что с апреля этого года палата предпринимателей Атырауской области проводит обучение основам предпринимательства по проекту «Бизнес Бастау» в рамках второго направления программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы. По состоянию на 1 августа завершили обучение 413 участников, из них 190 участников разрабатывали бизнес-планы и защитились перед областной комиссией. На сегодня 7 участников получили финансирование, заявки 10 участников одобрены и ждут финансирование, 4 заявки находятся на рассмотрении комиссии.