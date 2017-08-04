Фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель начальника ДЧС ЗКО Акылбек АХМЕТЖАНОВ, в Акжайыкском районе ЗКО три населенных пункта трое суток находились без электричества. Двум из них свет уже дали. - Поселки, которые составались без электричества, находятся в 60 километрах от центра сельского округа. Работы по восстановлению световых опор ведутся, и в скором времени подачу электричества возобновят, - отметил Акылбек АХМЕТЖАНОВ. На Казталовский и Акжайыкский районы сотрудниками ДЧС ЗКО оформлена карточка ЧС. Степные пожары в этих районах начались 28 июля, их удалось ликвидировать только 2 агуста. - Сейчас устанавливается ущерб и виновные лица. Однако найти источник возгорания и виновных лиц очень тяжело в связи с большой площадью пожара, - заявил Ахметжанов.