Группа компаний АО «Самрук-Казына» вновь демонстрирует пример выдающейся корпоративной социальной ответственности, принимая активное участие в республиканской благотворительной акции «Дорога в школу», которая в этом году проходит под девизом «Твори добро».

Сотрудники АТЫРАУСКОГО нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ), входящего в состав группы компаний, стали настоящими ангелами-хранителями для более чем 400 детей из социально уязвимых слоев населения Махамбетского, Исатайского, Кызыкогинского и Курмангазинского районов. По инициативе Фонда национального благосостояния, маленьким школьникам вручили портфели со всеми необходимыми принадлежностями, что безусловно помогло им подготовиться к новому учебному году.

Родители, чьи дети получили эту неоценимую поддержку, выразили глубокую благодарность руководству компании, признавая её важную роль в обеспечении доступа к образованию для малообеспеченных детей. Они также пожелали компании АО «Самрук-Казына» дальнейших успехов в их благородной работе.

Благотворительная эстафета продолжилась в стенах Атырауского НПЗ, где более 50 детей из многодетных семей и семей с низким достатком собрались в учебном центре предприятия. Здесь 15 ученикам начальных классов вручили сумки с канцелярскими принадлежностями, а 38 старшеклассников получили сертификаты на покупку необходимой школьной униформы и оборудования в магазине «Детский мир».

Гульнар Достанова, директор департамента управления персоналом и оплаты труда, особо выразила поздравления ребятам с началом учебного года и пожелала им стать достойными гражданами страны. Её слова наполнили детей гордостью и уверенностью в будущем.

Не осталась в стороне от этой важной инициативы и первичная партийная организация Amanat ТОО «АНПЗ». Председатель ППО Бахыт Отебалы вручила денежные сертификаты 15 детям из социально незащищённой категории, что дополнительно продемонстрировало социальную ответственность предприятия.

Но это не всё. В рамках Правил социальной поддержки работников ТОО «АНПЗ» оказана единовременная материальная помощь свыше 1 000 сотрудникам. Программа социальной поддержки охватила более 1 700 детей заводчан школьного возраста, подчёркивая неотъемлемую связь между корпоративным сектором и социальной сферой.

Такие акции свидетельствуют о важности и необходимости солидарности и помощи в нашем обществе, и Группа компаний АО «Самрук-Казына» даёт яркий пример того, как успешные организации могут внести реальное изменение в жизни тех, кто нуждается в поддержке.