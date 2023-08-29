— Житель Уральска 1977 года рождения в ходе совместного распития спиртных напитков из хулиганских побуждений ударил ножом в шею своего собутыльника 1982 года рождения, — сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

Пьяный мужчина напал на знакомого с ножом. Преступление произошло около 22:30 26 августа.Подозреваемый задержан. Ведётся досудебное расследование по части 2 статьи 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» (судя по статье, мужчина остался жив и получил рану средней тяжести — прим. автора). Подозреваемому грозит от штрафа до трёх лет заключения.