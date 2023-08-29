Что постоят на месте разгромленного ТЦ Promenade в Алматы
О судьбе ТЦ Promenade на встрече акима с жителями Бостандыкского района поинтересовался школьник. Здание сильно пострадало во время январских погромов. Витрины и стеклянные перегородки разбиты, товар украден, внутри явно был пожар.
— Прошло полтора года и до сих пор лента висит, там нет таблички и просто написано «Вход воспрещен», — отметил юноша.
Ерболат Досаев ответил, что ТЦ модернизируют, владельцы уже показали предварительный проект. По его словам, они взяли за основу формат фудхоллов.
— Предварительно неплохой проект получился. Сейчас они пройдут необходимую документацию, пойдут на градсовет. Думаю, на этом месте мы получим новый объект, который будет привлекать как жителей города, так и туристов. Я поддержал эту идею, — сказал глава города.
Работы планируют начать в следующем году.
