Дорогая защита

— Мы рассматривали вариант приобретения полиса добровольного страхования. Стоит он от 60 тысяч тенге в год. Но вакцинация в эту стоимость не входит. Отдельно поставить прививку выйдет 35 тысяч тенге. Более того, я дозванивалась до Минздрава и даже попала на некого чиновника, который сказал мне: «хорошо, что делаете в частной». Что он имел ввиду?! — рассказывает девушка.

«...иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Казахстане; лица, ищущие убежище, имеют право на получение гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, по перечню и в объеме, определяемых уполномоченным органом».

— Нужно понимать, что закуп вакцины и выделение государственных денег идёт на граждан РК. Мы проводим перепись детского населения два раза в год. Формируем то количество детей, которое должно быть вакцинировано в определённый год. С учётом прироста и демографии эта вакцина закупается. И сюда иностранные граждане не входят, — сказала Калыкова.

Бесплатной вакцинации в Казахстане подлежат граждане страны. Тем временем в Алматы сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. А вместе с ней и целый пласт непривитых детей, имеющих иностранное гражданство.В редакцию «МГ» обратилась гражданка России Анастасия. Она официально работает в Алматы, одновременно является руководителем ТОО и платит налоги. Её супруг так же трудоустроен со всеми положенными выплатами. Выходит, что семья оплачивает медицинское страхование за троих человек, а их работодатели несут немалую налоговую нагрузку (около 40%). Но ребёнок Анастасии, которому два с половиной года, получить бесплатную вакцину не может.Мы обзвонили несколько частных клиник, которые работают по полису. Вакцинация действительно в пакет платного страхования не входит. Более того, чтобы это узнать, нас переключили на трёх разных специалистов. «Демократичную» вакцинацию удалось найти в небольшой детской клинике. Комбо «приём педиатра» плюс «прививка против кори» обойдётся в 18 тысяч тенге.В пресс-службе алматинского филиала ФСМС пояснили, что прививки входят в пакет гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи. Он положен в основном ( за некоторым исключением ) гражданам Казахстана. В документе , регулирующем помощь по ГОБМП, говорится:В список этих заболеваний входит и корь. Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова пояснила, что экстренная вакцинация (при контакте с заражённым — прим. автора) проводится всем, вне зависимости от гражданства. Лечить заражённых корью детей клиники тоже будут бесплатно. А вот плановая вакцинация зависит от закупа препаратов.

При этом частные медицинские центры имеют возможность завозить и предлагать населению любую вакцинацию. Даже если эта вакцинация не входит в национальный календарь прививок. Например, частные клиники успешно продают прививки против гриппа.

— Главное условие — наличие государственной регистрации в Казахстане. Кроме того, требования по организации и проведению вакцинации универсальны для всех медицинских организаций независимо от форм собственности и должны быть соблюдены, — уточнили эпидемиологи.

Эпидемиологическая ситуация в Алматы

В мегаполисе отмечается резкий рост заражения корью.

Корь — острое инфекционное заболевание. При осложнении поражается дыхательная система и желудочно-кишечный тракта. Самими тяжёлыми осложнениями могут быть энцефалит и менингит.

аболеваемость детей регистрируется преимущественно среди непривитых по причине отказа от вакцинации.

Возможные последствия

— Корь относится в вакциноуправляемой инфекции. Несмотря на это, единичные случаи всегда регистрируются. И если будет прослойка невакцинированных детей, мы можем получить вспышку. Есть календарь вакцинации, следуя которому, можно не заболевать и не создавать готовый к вспышке контингент в более взрослом возрасте, — пояснил профессор.

По состоянию на 9 августа , с начала года в Алматы выявили 1 097 ​лабораторно подтверждённых случаев кори. Из них 966 — среди детей до 14 лет. При этом годом ранее не был зарегистрирован ни один случай. Главный санврач города отмечал, что зПо данным министерства труда Казахстана на конец 2022 года, после объявления мобилизации в России, в страну прибыли почти 400 тысяч россиян. Из них остались около 100 тысяч. Помимо этого, в 2023 году установлена квота для трудовых мигрантов в 22 260 человек. Часть из них приезжает с детьми, которых вакцинировать придётся за свой счёт. Ответственно ли они отнесутся к этому родители, неизвестно. Как и то, может ли себе семья мигрантов позволить недешёвую вакцину. Инфекционист Андрей Дмитровский считает, что если прослойка непривитых детей увеличится, это может привести к вспышке заболеваемости.Андрей Михайлович рекомендует нерезидентам страны всё-таки находить возможность прививать детей, так как некоторые вирусные заболевания имеют серьёзные последствия. По его словам, полиомиелит даже опаснее кори. Он может привести к инвалидизации ребёнка. Тем временем в соседней России уже начали так называемую «подчищающую вакцинацию». Дожидаться тысячных показателей там не стали. «Российская газета» сообщила, что прививки бесплатно ставят трудовым мигрантам, которые не болели корью и не получили ранее прививки против кори (либо, когда речь идёт о детях старше шести лет, привитых против кори однократно).

Эксперты объясняют, что рост инфицирования кори в мире связан с пережитым локдауном. По данным ООН, в 2021 году из-за пандемии COVID-19 рекордное число детей в мире не получили плановые прививки от кори – 40 миллионов. 25 миллионов детей пропустили первую дозу и еще 14,7 миллиона – вторую дозу. А согласно статистике центров по контролю и профилактике заболеваний США, один пациент может заразить корью до девяти человек.

Вероятно, что ситуация в Казахстане с вакцинацией нерезидентов не изменится. Хотя честным будет отметить, что в период пандемии страна бесплатно прививала всех. Сейчас же рост заболеваемости на лицо и стоит лишь надеется, что прослойка антиваксеров пересмотрит свои взгляды, а иностранные граждане позаботятся о своём здоровье, оплатив вакцинацию в частных клиниках.