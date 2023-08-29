Жизнь без дорог, но с интернетом: жизнь в одном из сёл ЗКО

В селе Болашак, расположенном в районе Байтерек, проживает примерно 400 человек. Здесь насчитывается около 185 дворовых территорий, а само село расположено недалеко от областного центра. Село было основано в 1930-х годах и ранее носило название Озерное. Местные жители по сей день занимаются личным подсобным хозяйством: разводят животных и птиц, выращивают овощи и фрукты и многое другое. Помимо этого, работают в местных учреждениях.

В 2020 году стартовал проект «250+» — проект государства и трёх мобильных операторов по строительству сети в маленьких населённых пунктах, где проживает более 250 человек. Так вот, село Болашак было включено в эту программу.

Корреспонденты «МГ» съездили в село и узнали, как живут болашаковцы и что их беспокоит.

Село находится примерно в 30 километрах от города, поэтому дорога до него была недолгой. Однако при въезде в посёлок нас ожидал сюрприз: на протяжении четырёх километров нас сопровождала глинистая дорога, что можно судить по насыпям и разбросанным мешкам. Видимо, когда-то здесь планировали ремонт, но затем передумали. Позже местные жители с нами поделились, что во время дождей дорога размывается, и им приходится оставаться в селе, ожидая, пока участок дороги высохнет.

Большая часть домов в посёлке старые, но ухоженные; местное население в основном — это пенсионеры, молодёжи здесь гораздо меньше. Сельская школа рассчитана всего на 50 человек. Живут люди дружно, это было видно по их лицам. Из разговоров с местными жителями мы поняли, что наиболее острая проблема в селе – это состояние дорог.

Со связью и интернетом в селе проблем нет. Все жители, как один, рассказывают о том, что до установки базовой станции сотовой связи им приходилось подниматься на крышу дома или долгое время стоять у окна, пытаясь хоть как-то уловить сигналы цивилизации. Звонить к родственникам не могли, а видеозвонки казались чем-то недостижимым. Однако благодаря программе «250+» и мобильному оператору Beeline жители теперь всегда на связи.

— Когда в кармане нет наличных денег, для оплаты мы используем онлайн приложения или цифровые карты. Платежи проходят за несколько секунд — быстро и удобно. Это раньше мы скакали по подоконникам (смеётся – прим. автора), чтобы найти хороший сигнал, а сейчас всё хорошо. Жизнь наша изменилась на 360 градусов. С появлением базовой станции связи мы теперь тоже всегда на связи, всегда онлайн. И интернет у нас работает даже лучше, чем в городе (смеётся – прим. автора). Приезжайте к нам в гости, мы живем всего в 30 километрах от города, у нас и молоко и скот – всё домашнее, — рассказывает жительница села Болашак Алла Избогарова.

Доступ к мобильному интернету сильно изменил жизнь жителей села: отныне они могут пользоваться онлайн-сервисами на портале госуслуг, у них появились перспективы для личного и профессионального развития, а также новые возможности, чтобы скрасить свой досуг.

C началом программы «250+» связь и мобильный интернет от Beeline стали доступны более чем в 1 500 населённых пунктах страны, а в ЗКО — в более 210 селах. В области каждый второй пользуется услугами компании. Сегодня житель региона в среднем расходует 15-16 Гб интернет-трафика в месяц. Хотя еще в 2020 году, то есть в период пандемии, когда все ушли на удаленный формат работы, эта цифра составляла 10.6 Гб в месяц.