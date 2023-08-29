Париж первым в Европе запретит прокатные электросамокаты
С первого сентября в Париже будет запрещена аренда электросамокатов, сообщает телеканал RTBF. Это будет первый европейский город, где введут такой запрет.
Решение власти приняли по итогам голосования среди горожан. Против электросамокатов проголосовали 89%. Правда, как сообщает Euronews, в нём приняли участие всего 7% жителей французской столицы.
The Guardian пишет, что в прошлом году в ДТП с электросамокатами в Париже погибли три человека и 459 пострадали.
Электросамокаты в Казахстане
Как и в Париже, несколько лет назад власти Алматы решили продвигать экологически чистые виды транспорта. Часть горожан активно пользуется прокатными самокатоками, другая недовольна «летающим» по тротуарам и паркам транспортом. За пять месяцев этого года в Казахстане произошло 10 ДТП с участием электросамокатов. Погиб один человек, пострадали — 11.
В конце июля президент подписал закон по вопросам организации дорожного движения. С 30 августа:
скорость движения электросамокатов не должна превышать 25 километров в час;
они могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам;
движение по тротуарам разрешено со скоростью не более шести километров в час;
водитель должен быть старше 18 лет, в застёгнутом шлеме и светоотражающей одежде (в тёмное время суток) и иметь права любой категории;
на электросамокате запрещается перевозить грузы и пассажиров.
