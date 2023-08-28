По данным «Казгидромета», 29 августа днём на севере и востоке ЗКО ожидается гроза. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. В центре региона сохраняется высокая пожарная опасность.
  • В Уральске ожидается гроза. В дневное время температура воздуха составит +18..+20 градусов, ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +21..+23 градусов, ночью +11..+13 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +12..+14 градусов. Ночью похолодает до +6..+8 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +24..+26 градусов, ночью опустятся до +18..+20 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +23..+25 градусов, ночью похолодает до +11..+13 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.