Доля автомобилестроения в обрабатывающей промышленности РК по итогам января–июля 2023 года достигла уже 8,3%, против 5,1% годом ранее. Пять лет назад показатель составлял всего 1,8%. Непосредственно в машиностроении, одном из ключевых драйверов экономики РК, удельный вес автопрома за год вырос с 37,6% до 45,8%, причём пять лет назад показатель составлял лишь 18,7%, передает "Мой ГОРОД" со ссылкой на Finprom.kz.

Численность работников на предприятиях автопрома за последние пять лет выросла почти в 3 раза. Так, по итогам второго квартала текущего года списочная численность работников в сфере производства автомобилей, прицепов и полуприцепов достигла 5,7 тыс. человек, фактическая — 5,5 тыс. человек. Более того, по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 27%–29%. Потребность в квалифицированных кадрах в отрасли очень высока, особенно с учётом строительства новых заводов по производству автомобилей и запасных частей.

Высокий спрос на специалистов технической сферы, к слову, отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев, как и то, что возможности отечественного образования недостаточны.

Для сохранения темпов роста и конкурентоспособности на авторынке отрасль автомобилестроения не должна испытывать дефицит в квалифицированных инженерах и в кадрах в целом. Это особенно важно сейчас, с учётом того, что отрасль стремительно развивается: так, объём производства в стоимостном выражении за январь–июль текущего года превысил 1 трлн тг, увеличившись на 70,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го (ИПП — 143,3%).

Более половины объёма производства автомобилей, прицепов и полуприцепов пришлось лишь на Костанайскую область, где расположен один из крупнейших автозаводов сектора, Allur: 534,4 млрд тг.

Заметим: Allur внедрил систему подготовки кадров и развития человеческих ресурсов, которая включает в себя профессиональную подготовку по девяти востребованным на заводе профессиям, дуальное обучение, непрерывное обучение в сфере менеджмента, разработку профильной литературы, внедрение научного и инновационного потенциала в производственные процессы. Всё это должно повысить качество инженерного образования, в том числе путём повышения престижа профессии и её продвижения среди молодёжи.

Второе место по объёмам выпуска в секторе автопрома занял Алматы: 366 млрд тг. Это совокупный результат заводов Hyundai Trans Kazakhstan и Hyundai Trans Auto.

В натуральном выражении за январь–июль 2023-го отрасль автомобилестроения выпустила 86,1 тыс. автомобилей, прицепов и полуприцепов — сразу на 44,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Большая часть объёма производства пришлась на легковые автомобили: 78,5 тыс. — на 45,1% больше, чем за январь–июль 2022 года. На грузовые автомобили пришлось 5,4 тыс. выпущенных единиц техники (рост — на 22,5%), на автобусы — 1,5 тыс. (рост — в 2,2 раза). Также было произведено 569 прицепов и полуприцепов и 247 единиц специализированной техники.

Больше всего автомобилей выпустил автозавод Allur: 52,2 тыс. — на 40,8% больше, чем за январь–июль 2022 года. Hyundai Trans Kazakhstan произвёл 28,7 тыс. авто (рост за год — на 48,4%), «СемАЗ» — 2 тыс. ед. (рост за год — на 55,2%).

За январь–июль 2023 года официальные дилеры продали 102,1 тыс. новых автомобилей — сразу на 60,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить: за весь 2022 год было реализовано 123,8 тыс. новых легковых и коммерческих автомобилей.

Непосредственно в июле текущего года продажи составили 18,8 тыс. новых легковых и коммерческих автомобилей — на 11,9% больше, чем за июнь 2023-го, и на 61,9% больше по сравнению с июлем 2022 года.

В разрезе моделей по продажам среди новых легковых автомобилей по итогам июля 2023 года лидирует Chevrolet Cobalt: 2155 авто. Следом идут Kia Sportage (1240 машин) и Hyundai Bayon (1217 автомобилей).

На тройку лидеров пришлась почти четверть всех продаж новых легковых и коммерческих автомобилей. В целом удельный вес десятки самых популярных моделей составил 51,9% от всех проданных за июль автомобилей.