Видео с актом вандализма появилось в сети. На кадрах директор актюбинского Дома культуры Казахского общества слепых Манас Кошербаев с помощью молотка и отвёртки делал надпись на скале в Мангистау. По данным учёных, каньон образовался около 50 миллионов лет назад. Позже глава госучреждения записал видеообращение, в котором попытался объяснить свой проступок. По его словам, на стенах каньона было написано неприличное слово. А он решил его переделать. 29 августа стало известно, что Манас Кошербаев 28 августа был отозван из отпуска и уволился по собственному желанию. Об этом сообщила исполняющий обязанности руководителя отдела культуры и развития языков акимата Актобе Гульжайна Бисенгалиева. Фарида ЗАРИП