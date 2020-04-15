Как изменится работа банков с 17 по 24 апреля рассказал на брифинге заместитель акима ЗКО Мухтар Манкеев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Открыть счет для получения пособия в 42500 тенге можно будет не выходя из дома Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Мухтара Макеева, с 17 апреля на территории области планируется изменить график работы банков второго уровня. - То есть, работу банков не остановят, режим будет 9.00 до 16.00. Сегодня мы собрали всех руководителей банков и приняли совместное решение. Социальные выплаты, получение АСП, пенсии и другие выплаты, которые идут по линии социальной помощи населению не будут остановлены, прошу не создавать ажиотаж. То же самое касается юридических лиц, они не будут ограничены в ведении банковских операции и транзакций. Единственное в течение недели банки не будут выдавать кредиты физическим лицам, - отметил он. Напомним, сегодня, 15 апреля, Мухамгали Арыспаев в прямом эфире телеканала "Акжайык" сообщил о том, что с 16 апреля в ЗКО будут закрыты продовольственные рынки и банки, а также будет приостановлено движение общественного транспорта. После заявление санврача, уральцы кинулись скупать продукты питания, на городских рынках образовались огромные очереди.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.