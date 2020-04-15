Деятельность оптовых рынков будет приостановлена только для физических лиц, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". После заявления главного санврача о закрытии рынков уральцы кинулись скупать продукты (фото, видео) Как рассказал заместитель акима ЗКО Мухтар Манкеев, деятельность продовольственных рынков будет приостановлена с 18 до 24 апреля. - Продуктовые магазины и торговые супермаркеты продолжат свою работу. Хочу обратиться к владельцам магазинов, вы можете продолжать закупать продукты питания на оптовых рынках, деятельность оптовиков будет приостановлена только для физических лиц, - пояснил Мухтар Макеев. Напомним, сегодня, 15 апреля, Мухамгали Арыспаев в прямом эфире телеканала "Акжайык" сообщил о том, что с 16 апреля в ЗКО будут закрыты продовольственные рынки и банки, а также будет приостановлено движение общественного транспорта. После заявление санврача, уральцы кинулись скупать продукты питания, на городских рынках образовались огромные очереди.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.