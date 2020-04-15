На 15 апреля короновирусом заболели 20 человек в области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 60 медиков неделю живут в инфекционном стационаре Атырау По информации оперативного штаба, на 15 апреля 22.30 (по времени Нур-Султана) в Казахстане зарегистрировано 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них: в Карагандинской области - 1, в Северо - Казахстанской области- 2 и в Западно-Казахстанской области - 2. Всего в стране 1295 случаев заражения короновирусной инфекции, из них: - в Алматы – 380, - в Нур-Султане – 297, - Кызылординская область - 127, - Карагандинская область - 82, - Акмолинская область - 80, - Атырауская область - 70, - Жамбылская области - 49, - Туркестанская область - 49, - в Шымкенте - 40, - СКО - 28, - Алматинская область - 25, -  ЗКО - 20, - Актюбинская область - 13, - Мангистауская область - 11, - Павлодарской области - 11, -  ВКО - 8, - Костанайская область - 5. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.