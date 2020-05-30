Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно новому постановлению главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, на территории области блокпосты уберут с 1 июня. Запрет на въезд и выезд действует лишь в Сырымском районе, в поселке Таскала Таскалинского района, в Камыстинском и Борсинском сельских округах Жанибекского района. В этих районах действует режим карантина. Постановление вступает в силу с 1 июня. - Просим жителей области строго соблюдать санитарные требования, пользоваться средствами индивидуальной защиты. Несмотря на послабления, в области до сих эпидемиологичнская обстановка является не стабильной, - отметил в оперативном штабе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.