По сообщению службы спасения, 31 мая в ЗКО ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду и гроза. По данным РГП "Казгидромет", в Уральске прогнозируют переменную облачность. Днем столбики термометров покажут 31 градус жары, ночью +19. Облачная погода без осадков ожидает жителей Атырау. Днем +31, ночью +22. В Актобе малооблачно, днем +34, ночью +18. Переменная облачность и 25 градусов тепла синоптики прогнозируют в Актау. Ночью столбики термометров покажут 22 градуса выше нуля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.