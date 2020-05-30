Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 30 мая, вышло новое постановление главного санитарного врача ЗКО, согласно которому с 1 июня могут возобновить свою работу рестораны, бары, кафе, столовые. Одновременно в заведения могут находиться не более 30 человек, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и противоэпидемических мероприятий. Запрещается образование очередей более пяти человек с соблюдением расстояния между ними не менее одного метра, между столами должно быть расстояние не менее двух метров, за одним столом могут сидеть не более четырех человек. Заведениям разрешено работать с 10.00 до 22.00. Кроме этого, с 1 июня могут возобновить свою работу торговые объекты площадью свыше 2000 квадратных метров. В торговых центрах и торговых домах должны соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования и противоэпидемические мероприятия. Должно быть в наличие достаточное количество средств индивидуальной защиты: маски, перчатки, наличие санитайзеров, антисептиков, проведение дезинфекции помещений и проветривание, не допускать образование очередей более пяти человек с соблюдением расстояния между ними не менее одного метра, проводить дистанционную термометрию (ручной тепловизор) у входа на всех объектах для постоянного мониторинга состояния посетителей, максимально обеспечить условия для безналичного расчета за произведенные/полученные услуги (карты, приложение на телефоне). Крупным ТРЦ разрешено работать с 10.00 часов до 20.00. Также с 1 июня откроются сауны и частные бани, за исключением общественных бань. Им разрешено работать с 10.00 до 22.00. Кинотеатры, детские и другие развлекательные центры, объекты общественного питания (столовые, футд-корты), расположенные на территории торговых объектов, пока открываться не будут. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.