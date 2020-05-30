Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 6 мая на трассе Атырау-Астрахань. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, на трассе столкнулись военный КамАЗ и автомашина марки УАЗ, принадлежащая сельской амбулатории Исатайского района. – Один медработник скончался на месте. Дело передано в Западное региональное военно-следственное управление при МВД РК, - отметили в полиции. По предварительной информации, за рулем КамАЗа находился солдат срочной службы. Сотрудник Западного военно-следственного управления МВД РК подтвердил факт ДТП и отметил, что в аварии погибли три человека - два медработника и водитель УАЗа. – В рамках возбуждённого уголовного дела просим откликнуться возможных свидетелей ДТП по телефонам: +7 (7122) 46-08-65, +7 (775) 535-18-20, - добавили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.