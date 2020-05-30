Сегодня, 30 мая, в канун Дня защиты детей сотрудники отдела полиции Бурлинского района поздравили детей из многодетных семей. Первый заместитель начальника отдела полиции Бурлинского района Т.Майранов и заместитель начальника по кадровой политике К.Сагын посетили семьи и пожелали детям крепкого здоровья, счастливого детства, также вручили продуктовые корзины. Дети с радостью приняли подарки, а некоторые даже продекламировали стражам порядка свои стихи.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.