Иллюстративное фото из архива "МГ" Преступление произошло 26 мая в садоводческом коллективе "Учитель". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, из дома была похищена крупная сумма денег в размере 2,1 млн тенге, а также золотые изделия (цепочка, серьги, крест, обручальные кольца - 2 штуки) и набор серебряных изделий (серьги, кольцо, кулон, браслет. Общий ущерб 40-летняя хозяйка дома оценила в 2,5 млн тенге. Полицейские начали досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". Еще одна квартирная кража произошла в 12 микрорайоне. Злоумышленники подобрали ключи от входной двери, проникли в квартиру и украли золотые изделия. – Были похищены золотые серьги 585 пробы, серьги 583 пробы – 2 штуки, обручальное кольцо 585 пробы. Ущерб составил 120 тысяч тенге. По обоим фактам проводятся оперативные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых лиц. Вместе с тем при наличии камер видеонаблюдения удается быстро найти преступников. Так, на днях полицейскими была раскрыта кража, которая произошла в библиотеке СШ №4 города Актобе. 23 мая неизвестные люди похитили женскую сумку сотрудника библиотеки, внутри которой 23 мая злоумышленник тайно похитил женскую сумку библиотекаря, внутри которой находилось 15 тысяч тенге. Инспекторами ювенальной полиции в результате проведенного расследования и проверки камер видеонаблюдения был задержан подозреваемый. - Им оказался 17-летний молодой человек, который признался в содеянном. Похищенное изъято. Проводится расследование, - сообщили в полиции.