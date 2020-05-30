Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента контроля качества безопасности товаров и услуг по ЗКО, беременная женщина проходила медицинское обследование перед госпитализацией в родильное отделение. - Заражение беременной женщины зарегистрировано в поселке Аксуат Теректинского района. Она проходила профилактическое обследование и сдала анализы на наличие коронавирусной инфекции. Результаты оказались положительными, - сообщили в пресс-службе ДККБТУ по ЗКО. Руководитель областной инфекционной больницы Надия Ахметова сообщила, что это не первый случай заболевания среди беременных женщин. Они госпитализируются в областную больницу, где и проходит процесс родов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.