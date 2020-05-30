Редакция "МГ" вместе со спонсорами объявили конкурс детских рисунков на асфальте "Разноцветный мир". По условиям конкурса ребенок должен нарисовать на асфальте (рисовать можно все, что угодно), а родители сделали фото ребенка с его рисунком и прислали на электронную почту mg_redaktor, условия можно узнать по телефону редакции 51-39-97. Участвуй в конкурсе с "МГ" и выиграй велосипед Победителю конкурса достанется велосипед от магазина "Чунга чанга". За занятые 2, 3 места и специальный приз "Выбор редакции" участников также ждут ценные подарки - сертификат на посещение детского бассейна "Немо", сертификат на посещение занятий в "Бэби клуб", сертификат на посещение приема любого детского специалиста в клинике "Сити мед". Условия просты, а мы начинаем публиковать наших участников: Результаты будут опубликованы на сайте 1 июня - в День защиты детей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.