В пресс-службе акима ЗКО сообщили, что 1 пациент с коронавирусной инфекцией, является жителем нашей области, работающий в Российской Федерации. - На автопереходе на границе с РФ на посту "Таскала" при проведении бесконтактной термометрии жалоб не было. Согласно алгоритму, вызвана скорая помощь эпидемиологами СКП, госпитализирован в карантинный стационар. Также коронавирусная инфекция обнаружена у 31 жителя области, в связи с контактом с ранее выявленными больными, были взяты пробы на лабораторные исследования. У четырех человек были взяты пробы на анализы с профилактической целью, - сообщили в пресс-службе акима ЗКО. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, пациенты перегоспитализированы в инфекционный стационар. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Стоит отметить, что всего в области зарегистрировано 580 случаев заболевания коронавирусной инфекции, выздоровел 281 человек. Летальных случаев не зарегистрировано. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.