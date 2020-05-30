Иллюстративное фото из архива "МГ" Чтобы получить услугу онлайн необходимо авторизоваться на портале eGov.kz, пройти по вкладкам - «Транспорт и коммуникации» → «Автомобильный транспорт», из списка услуг выбрать «Выдача дубликата государственного регистрационного номерного знака для транспортных средств», перейти по кнопке «Заказать услугу онлайн». На открывшейся странице необходимо заполнить все обязательные поля, оплатить услугу, подписать ЭЦП или одноразовым паролем. При успешной обработке запроса от государственного органа в личный кабинет приходит уведомление об исполнении заявки и выходной документ. Услуга доступна для физических и юридических лиц. Стоимость пошлины за оказание государственной услуги составляет 1,4 МРП за один номерной знак, 2,8 МРП за два государственных номера. – Мы постарались максимально облегчить процесс так, чтобы пользователь мог при утере или краже государственного номерного знака получить дубликат в СпецЦОНе, указанном в заявке, лишь отправив ее на портале Электронного правительства, - отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Асет Турысов. Отметим, что при наличии нескольких транспортных средств, воспользоваться услугой можно один раз. Для того, чтобы получить дубликаты номерных знаков на другой автомобиль, необходимо отправить новый запрос, согласно требований владельца услуги - Министерства внутренних дел РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.