Больше всего проектов по программе "Агробизнес - 2020" в ЗКО было реализовано в 2016 году - 101 проект на общую сумму 8395,6 млн тенге, из них крупные инвестиционные проекты: В целях наращивания объемов производства продукции переработки в г. Уральске ТОО «Кублей» за счет собственных средств завершено строительство хладобойни с общей стоимостью 1 млрд. тенге, мощностью 10 тонн мяса в смену и введено в эксплуатацию. КХ «Сизов» Зеленовского района завершено строительство овощехранилища на 2 тыс. тонн, стоимость проекта 130 млн тенге, установлены оборудования и введено в эксплуатацию. ТОО «Аквакультурный опытно-промышленный производственный учебно-научный комплекс», проектной стоимостью 3,7 млрд. тенге, находящийся при Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангир хана, основная деятельность которого является разведение рыб осетровых пород. Данное предприятие введено эксплуатацию. Завод будет производить ежегодно 10 тонн пищевой черной икры и 131 тонн товарного мяса осетра. ТОО «ПОШ Руно» ведется строительство предприятия с общей стоимостью 2,2 млрд. тенге и проектной мощностью переработки 182 тысяч штук шкур КРС и 624 тысяч штук шкур МРС в год. Ввод в эксплуатацию проекта планируется в конце 2017 года. В Зеленовском районе с.Щапово ведутся работы по строительству птицефабрики мясного направления ТОО «Жайык Агро ЛТД» мощностью 6,2 тысяч тонн мяса птицы в год. Данный проект играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности населения области и стабилизации цен на продукты питания. Реализация проекта полностью обеспечит население области в мясе птиц собственного производства. Будет создано дополнительно 109 рабочих мест. Стоимость данного проекта составляет 3,5 млрд. тенге.