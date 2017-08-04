Вам может быть интересно
Каким ожидается половодье в ЗКО
Специалисты РГП «Казгидромет» рассказали, чего ждать в марте.
Удалёнка или офис: учёные нашли «золотую середину» для сохранения психики
Споры о том, где эффективнее работать — в уютной домашней обстановке или под присмотром руководства в офисе, — получили научное обоснование....
Они видят будущее: 6 знаков зодиака, которые умеют предугадывать события
Именно эти знаки зодиака чаще других оказываются «на шаг впереди» благодаря своей интуиции и умению анализировать происходящее.
Более тысячи солдат в Казахстане не получили вовремя отсрочку по кредитам
Общая сумма задолженности превысила 300 млн тенге.
Уральского блогера лишили свободы за мошенничество и вымогательство
Прокурор запросил для подсудимого три с половиной года лишения свободы с конфискацией имущества.
Какая погода ожидает жителей западного Казахстана 26 февраля
В Атырау и Актау будет относительно тепло, а в Уральске и Актобе сохранится мороз.
«Историческая награда, которую казахстанцы ждали 32 года»: Токаев наградил Михаила Шайдорова
Олимпийским чемпион награжден орденом «Барыс» ІІ степени.
«Прямая угроза нацбезопасности»: депутат призвал усилить киберзащиту на ТЭЦ и подстанциях Казахстана
Кибератаки способны в любой момент нарушить подачу электроэнергии, воды, тепла и газа для населения.
В Уральске продаётся самое дешевое в Казахстане молоко 3,2%–4,5% жирности
Производство молока в Казахстане растёт третий год подряд, но цены продолжают повышаться.