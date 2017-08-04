Горожане считают, что электронная очередь в поликлиниках никак не решила проблему огромных очередей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" На портале mgorod.kz был опубликован опрос по поводу работы электронной очереди в медучреждениях Уральска. Мнения горожан разделились. По итогам голосования выяснилось, что 50% людей считают очередь "по талонам" неэффективной, и им по-прежнему приходится сидеть в коридоре в живой очереди. 30% респондентов ответили, что дело не в очереди, а в организации работ поликлиник. 12% голосующих отметили, что необходимо просто доработать систему, тогда все наладится и лишь 6% остались довольны, что в поликлиниках, наконец-то, появилась цивилизация. - А что в этом хорошего? Толку-то? Все равно очередь занимать надо, да еще выходят номера не по порядку. Бардак один словом, - пишет один из комментаторов. - Все дело в самой организации приема населения. Номерок нужен для того, чтобы подтвердить, что вы заняли очередь. Почему не упростить все и все будет в порядке. Какой специалист нужен, к тому и идешь, не знаешь что, тогда к терапевту. А у нас иди к терапевту, сдай анализы, потом тебя отправят к врачу. И все по записи, но при этом все равно везде очередь, - пишет пользователь под ником Лис. Напомним, 28 июля журналисты "МГ" проверили работу электронной очереди в поликлиниках Уральска. Во многих поликлиниках были выявлены очевидные сбои и проблемы в системе. В областном управлении здравоохранения прокомментировали эти проблемы.  