В редакцию "МГ" обратились местные жители, которые пожаловались, что цены на овощи в этом году очень высокие. - Уже практически конец лета, нужно закрывать банки, а цены на помидоры и огурцы кусаются. Не уступают даже несмотря на то, что берем практически оптом - по 10-15 килограммов за раз. Обидно, что все это местное, а продается втридорога. Банки получаются "золотые", а как без заготовок на зиму? Обычно в это время огурцы на рынке стоили 70-90 тенге, но не 150 и 200 как в этом году. Почему никто не регулирует цены? - возмущенно рассказывает местная жительница Валентина. Корреспонденты "МГ" отправились на рынок, чтобы выяснить цены на самые, как говорится, ходовые овощи. Стоимость помидоров и огурцов, мягко сказать, удивляет. По словам торговцев, цены такие высоки только потому, что у оптовиков они выше, чем в прошлом году. К тому вырастить все это на огороде тоже нелегкий труд. На центральном рынке города стоимость маленьких огурчиков, которые подходят для закрутки банок варьируются от 150 до 200 тенге за килограмм, но можно купить и подешевле - за 120 тенге. Помидоры тоже ценой не радуют - один килограмм стоит от 250 до 300 тенге. Капусту можно купить по 60 тенге за килограмм, болгарский перец - от 100 тенге и выше, а вот баклажаны стоят 150 тенге за килограмм. Далее мы поехали на поля, чтобы узнать, по каким ценам рыночные торговцы скупают овощи у арендаторов. Владелец КХ "Жайна", которое находится в районе села Щапово Зеленовского района, Ерлан УТЕШОВ рассказал, что занимается выращиванием овощей вот уже 12 лет. - Уже 12 лет я высаживаю поля овощами и бахчевыми культурами недалеко от села Щапово. Я арендую 45 гектаров земли, однако в этом году я высадил только 18 гектаров. Нужно отметить, что это нелегкая работа. В сезон посадки мой рабочий день начинается с 5 утра, а заканчивается в 9 вечера. Весь день на солнцепеке. У меня 20 наемных рабочих, которых также нужно кормить. Всю продукцию мы реализуем сами на центральном рынке по оптовым ценам с 6 до 9 утра, дальше нам не разрешают там оставаться. И за эти три часа мы должны быстрее все распродать. Нам предоставляют места для продажи овощей на "Ел ырысы", но нас эти места не устраивают, там совсем нет покупателей, овощи почти невозможно распродать, - рассказал Ерлан УТЕШОВ. - Конечно, для нас удобно, что есть перекупщики, с помощью которых гораздо проще реализовывать свои урожай. Кроме того, владелец КХ "Жайна" отметил, что в этом году урожая хорошего нет. - Из-за дождливого лета овощи не успевают спеть, поэтому и цены выше, чем в прошлом году. Вот мы сегодня только (4 августа - прим. автора) сдавали овощи, огурцы стоили 100 тенге за килограмм, а помидоры удалось продать по 140 тенге. Капусту мы сдавали по 30 тенге, свеклу по 80 тенге, болгарский перец по 60-70 тенге и баклажаны по 50-60 тенге, - пояснил Ерлан. Также говорят и другие предприниматели. - Когда видим цены на овощи на рынке иногда становится обидно: с ранней весны и до поздней осени на полях трудимся, а все "сливки" снимают перекупщики, которые набавляют по 100 или даже 200 процентов. Но с другой стороны мы не можем стоять на рынке целый день, поэтому сдаем овощи оптом. Сколько сверху зарабатывают перекупщики - это их дело. Тем более целый день стоять на рынке - тоже работа, - рассказал глава другого крестьянского хозяйства. Между тем, в городском отделе предпринимательства г.Уральск сообщили, что они проводят мониторинг лишь социально-значимых продовольственных товаров по 19 наименованиям, в которые свежие огурцы и помидоры не входят.