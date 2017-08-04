Как рассказала жительница микрорайона Коктем Айгуль, в этом районе они живут уже больше года. - Эта дыра в асфальте появилась около двух недель назад. С каждым днём она становится все глубже. Боимся за своих детей, ведь они тут гуляют и катаются на самокатах. Да и машины уже не раз пришлось вытаскивать людям из этих ям, - жалуется Айгуль. Местные жители утверждают, что строители даже не огородили проблемный участок дороги. - Это не единственный провал в асфальте, тут дальше появляются такие же ямы. Вот только власти никаких мер не предпринимают. Да и бордюры строители положили как попало, - возмущается жительница микрорайона Коктем. Как рассказали в акимате города Уральск, ямы по улице Мункеулы образовались из-за того, что не правильно утрамбован асфальт. - На этом участке не так давно строительные работы проводила компания "Таскала Транс Газ" и под тяжестью большегрузов образовались провалы в асфальте, - пояснили в акимате города Уральск. Кроме того, они заверили, что сегодня все будет исправлено и дорожники уже приступили к работе.