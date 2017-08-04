Цены на овощи этим летом побили все рекорды. Мало кто может позволить себе купить на засолку огурцы по 150 тенге или помидоры по 300 тенге за килограмм. Продавцы уверяют, что это крестьянские хозяйства сдают им овощи по завышенным ценам, а последние говорят о плохом урожае и о том, что это перекупщики накручивают цены в несколько раз. Как бы то ни было, овощи этим летом стоят как "золотые".  ovoshi