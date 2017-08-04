Жители Уральска сняли на видео, как недобросовестные водители ассенизаторских машин сливают канализационные отходы на проезжую дорогу по улице Строителей в поселке Зачаганск. Как рассказал заместитель руководителя ЖКХ и жилищной инспекции Миржан НУРТАЗИЕВ, большинство ассенизаторских машин принадлежат частникам, которые подрабатывают таким образом. - Местные жители, которые проживают по улице Строителей поселка Зачаганск, могут сами мониторить сложившуюся ситуацию. То есть они могут фиксировать на камеру нарушения, после чего видео отправлять на сайт акима города Уральск, или же в МПС. А уже после правоохранительные органы будут привлекать к ответственности нарушителей. Кроме того, мы совместно с МПС будем проводить рейды, - пояснил Миржан НУРТАЗИЕВ. Напомним, в Уральске жители послека Зачаганск пожаловались на водителей ассениаторских машин которые проливают канализационные отходы не закрывая до конца краник, более того сливаю нечистоты не доезжая указанного места.