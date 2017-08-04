Как отметили антимонопольщики, такая мера принималась к тем монополистам, которые не исполнили тарифную смету и инвестиционную программу. В департаменте по регулированию естественных монополий и защите конкуренции заявили, что ежегодно все подконтрольные субъекты сдают отчеты о выполненной работе. Не исполнил тарифную смету и инвестпрограмму - получи компенсирующий тариф. Его цель - возместить убытки потребителей и снизить необоснованные доходы субъектов естественных монополий. В этом году компенсирующий тариф применили к АО "Жайыктеплоэнерго" и ТОО "Батыс Су Арнасы". - В этом году введены 40 компенсирующих тарифов на услуги 23 субъектов. Они действуют с 1 августа. Снижение тарифов от 1 до 25%. Всего тарифы снизятся на сумму 480 млн тенге, - заявил заместитель руководителя ДКРЕМ по ЗКО Азамат АУБАКИРОВ. К западноказахстанскому филиалу АО "Казтрансгазаймак" тоже применили компенсирующий тариф по транспортировке голубого топлива. Но газовики подстраховались и подняли оптовую цену на газ до 17337 тенге за тонну. Как выяснилось, некоторые коммунальщики уже готовят иски в суд, требуя отменить приказ о компенсирующем тарифе. - У нас тариф снизился на 4,5%. Но мы не согласны с приказом ДКРЕМ по ЗКО и будем его обжаловать в судебном порядке, - отметил заместитель директора ТОО «Батыс Су Арнасы Салават АЙБАТОВ. Стоит отметить, что время действия компенсирующих тарифов колеблется от нескольких месяцев до года.