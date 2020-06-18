Иллюстративное фото из архива "МГ" Нужно сказать, что программа «Дорожная карта занятости 2020» была утверждена Постановлением Правительства РК в 2013 году. Ее цель - содействие повышению благосостояния, сокращение безработицы, повышение уровня занятости населения в Казахстане. Реализация проектов по «Дорожной карте занятости» - это возможность трудоустроиться безработным и малообеспеченным гражданам. По словам Еркебулана Ихсанова, благодаря госпрограмме создаются временные и постоянные рабочие места. Только в Бурлинском районе по «Дорожной карте занятости» в этом году планируется создать более 600 рабочих мест (300 из которых через Центр занятости) с минимальной зарплатой 85 тысяч тенге. Далее речь зашла о самих проектах. Так, в Аксае началась реконструкция канализационного коллектора протяженностью 1,8 км от улицы С. Датова по улице Дружбы Народов до Железнодорожной. Стоимость проекта (его автором является компания «Проект плюс») – 6 млн 523 тыс. тенге, технадзора (ТОО «Жана Консалтинг ЛТД») - 16 млн 252 тыс. тенге, на строительно-монтажные работы предусмотрено – 531 млн 117 тыс. тенге (подрядчик «Батысстройинвест»). Срок работы – 4 месяца. Работы ведутся бестраншейным путем – методом санации (очистка и восстановление участка трубы без необходимости заниматься раскопкой большого отрезка коммуникаций). Ждет реконструкция и водопровода в селе Акбулак. Стоимость проекта (автор ТОО «Аманатстрой kz.») – чуть более 2 млн тенге, технический надзор (ТОО «КИУС») - 5 млн 606 тысяч тенге, строительно-монтажные работы (подрядчик ТОО «Аяла») – 183 млн 218 тыс. тенге. Реконструкцию планируется завершить до конца года. Начался долгожданный капитальный ремонт школ №№3 и 4 в Аксае. Он производится также за счет средств республиканского бюджета. Проект капремонта ОШ №4 (разработчик «Технопроект kz/») обошелся в сумму 7 млн 118 тысяч тенге. Технадзор (ТОО «КИУС») – 17 млн 503 тыс. тенге, строительно-монтажные работы (подрядчик в обеих школах один – ТОО «Жайық жарығы») - 572 млн тенге. Проект ремонта ОШ №3, разработанный компанией «Рудстрой», обошелся в сумму чуть более 6 млн тенге, технадзор (ТОО «КИУС») – 14 млн 802 тыс. тенге, на строительно-монтажные работы предусмотрено – 493 млн 712 тыс. тенге. Помимо этого начался капитальный ремонт дорог в Кызылтале (Строительный 4). Автором проекта является ТОО «Асылстрой», подрядчиком – ТОО «Аксайбизнесстрой». Стоимость проекта – 5 млн 776 тыс. тенге, технадзор – 14 млн 202 тыс. тенге, строительно-монтажные работы - 464 млн 132 тыс. тенге. В селах Жарсуат и Бумаколь начался капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов. Здания были построены в середине 60-х годов. И с тех пор ремонт (разве что, косметический) в них не производился. Проекты ФАПов разработаны ИП «Айтжанов Т.К.». Стоимость разработки проекта по ремонту фельдшерско-акушерского пункта в Жарсуате составила 631 тыс. тенге, в селе Бумаколь - 442 тыс. тенге. Технадзор, выполненный ИП «Бисенгалиева Р.А.», обошелся в сумму 2 млн 608 тыс. тенге (ФАП села Жарсуат) и 1 млн 826 тыс. тенге (ФАП села Бумаколь). Строительные работы, которые начались в мае, выполняет подрядная организация «НазТур». Их стоимость - 63 млн 802 тыс. тенге (ФАП села Жарсуат) и 44 млн 163 тыс. тенге (ФАП села Бумаколь). Работа идет в штатном режиме, объекты планируется сдать в эксплуатацию к концу лета. Вообще, как отметил Еркебулан Ихсанов, все компании, начиная от проектировщиков, технического надзора, и до подрядчиков, местные - из Бурлинского района и ЗКО. При строительно-монтажных работах используются материалы, главным образом, казахстанского производства. Также в этом году намечен капитальный ремонт подъездных путей (въезд) и двух улиц села Пугачево. Проект этот - переходящий. Общая его стоимость – более 200 млн тенге. В этом году ожидаются республиканские трансферты - свыше 82 млн тенге на начало дорожных работ. Помимо этого, как проинформировал замакима Бурлинского района, по «Дорожной карте занятости» в районе намечены строительство и ремонт объектов за счет средств местного бюджета. Так, здание бывшей железнодорожной больницы по улице Әл-Фараби (Советской) долгое время пустовало. Но поскольку работники БЦРБ из числа приезжих нуждаются в жилье, было решено отремонтировать пустующее здание и использовать его под общежитие. И, тем самым, решить квартирный вопрос. Из районного бюджета для капремонта здания по «Дорожной карте занятости» было выделено 80 млн тенге. Работы ведет компания «Аксайспецстрой и К». Общежитие рассчитано на 19 комнат. Сдать его в эксплуатацию планируется в августе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.