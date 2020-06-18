Родители девушки оставляли родственника приглядеть за больной дочерью, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Мама изнасилованной девушки-инвалида из Актобе: он надругался над моей беспомощной дочерью Мама пострадавшей девушки В суде №2 Актобе вынесли приговор 54-летнему мужчине, который обвинялся неоднократном изнасиловании своей племянницы. Уголовное правонарушение квалифицировали по п. 4 части 2 ст. 120 УК РК "Изнасилование, совершенное неоднократно". Как стало известно, дядя почти два года насиловал девушку, инвалида детства II группы. Мужчина приходил в семью, его оставляли присматривать за племянницей, когда родители девушки уезжали, кроме этого, он делал ей лечебный массаж. Девушка, кроме ДЦП, страдает глухонемотой, состоит на учете с диагнозом деменция, у нее интеллектуальная недостаточность и другие психологические особенности. Однажды мама заметила, что дочери не нравится, когда приходит этот родственник, она стала аккуратно узнавать, что случилось. Девушка сначала молчала, а потом объяснила маме, что дядя неоднократно совершал насилие над ней. Девушку допрашивали при помощи сурдопереводчика, она объяснила и буквально показывала, как все было на следствии и на экспертизе. По словам пострадавшей, это происходило много раз, в разных комнатах, она показывала маме все места в доме, где дядя насиловал ее. Мужчина в ходе следствия утверждал, что его развратила племянница и сама его соблазнила и было это всего один раз. Эту историю полгода назад предала гласности активистка движения "НеМолчи.kz" Дина Тансари. Тогда дело вернули прокурору. И вот 18 июня насильнику вынесли приговор. Суд установил что, в с января 2017 года по август 2019 года подсудимый, будучи вхожим в дом своего родственника, в их отсутствие неоднократно совершал изнасилование, используя беспомощное состояния потерпевшей, инвалида второй группы с детства с диагнозом ДЦП, страдающей слабоумием и глухонемотой. Мужчину приговорили к 6 годам и 8 месяцам колонии. Потерпевшей стороне он должен выплатить компенсацию за моральный вред -￼2 млн тенге. Наказание осужденный будет отбывать в учреждении УИС средней безопасности. Как смягчающее обстоятельство суд учел, что у подсудимого малолетний ребенок. В январе 2020 года стал известно, что жителя Актобе обвиняют в изнасиловании глухонемой девушки-инвалида. Позже мама девушки рассказала подробности шокирующего преступления. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе Актюбинского облсуда. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП