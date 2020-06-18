Как рассказали в акимате Уральска, в ближайшие дни дезинфекционные работы планируется провести в скверах, парках, в общем, местах массового отдыха уральцев. - В Уральске с пятницы по воскресенье по проспекту Назарбаева со сквера Жубана Молдагалиева, площади Сырыма Датова до площади "Үш батыр қыз" будут проводится дезинфекционные работы: с 18.00 до 21.00 - с сквера Ж.Молдагалиева до площади "Үш батыр қыз". Просим жителей Уральска не выходить из дома во время и по истечению пяти часов после обработки, - отметили в акимате города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.