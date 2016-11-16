Как рассказал старший инспектор батальона дорожной полиции Даурен НАСИПОЛЛА, с начала года на дорогах области произошло 266 аварий, в которых погибли 55 человек и 341 получили травмы различной степени тяжести. Во всех случаях были виновны водители. - Мы призываем водителей и автолюбителей области соблюдать правила дорожного движения. Сегодня в сложившихся погодных условиях это особо актуально. Из-за гололедицы на городских дорогах очень опасно. Используйте детские кресла, берегите свои жизни и жизни пассажиров, - обратился к водителям Даурен НАСИПОЛЛА. По словам директора Центра крови Жангирхана БАХОНОВА, для медучреждения это очень большая поддержка в плане пополнения банка крови. - Таким образом они не только способствуют снижению количества аварий на службе, но и проявляют гражданскую ответственность, помогая пострадавшим, - рассказал Жангирхана БАХОНОВ. Сообщается, что стать донором для людей, пострадавших в авариях, могли лишь полицейские, свободные от дежурства.