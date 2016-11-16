По словам водителя КамАЗа, принадлежащего фирме «Болашак-Т», он ехал по улице Алматинской в сторону улицы Джамбейтинская. - Когда я проезжал этот перекресток, то не справился с управлением, потому что меня не пропустила "Тойота", хотя я ехал по главной дороге, - отметил водитель большегруза. Но по версии водителя "Тойоты" все произошло по-другому. - Я двигался по улице Казталовская в сторону переезда. Вообще, КамАЗ слетел в арык уже после того, как я пересек перекресток, - заявил водитель иномарки. Стоит отметить, что КамАЗ был груженый цементом.