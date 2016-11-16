Иллюстративное фото из архива "МГ" Очевидцы стали свидетелями ДТП со смертельным исходом. Около полудня 24-летний водитель «Жигулей» не справился с рулевым управлением и наехал на велосипедиста. 60-летний любитель двухколёсного транспорта скончался по дороге в больницу. С ухудшением погодных условий в Актобе увеличилось число аварий на дорогах. В понедельник около часу ночи на 173-м трассы «Кобда-Уил» перевернулась «ГАЗель». 36-летний водитель, житель Уила, погиб. Ещё в двух случаях жертвы ДТП остались живы, а вот виновники поспешили скрыться. До сих пор ищут водителя авто, который сбил 53-летнего актюбинца, переходившего дорогу по пешеходному переходу на улице Маресьева. Пострадавшего госпитализировали с переломом ноги. С аналогичной травмой и сотрясением головного мозга в БСМП поступил житель Кызылординской области, которого сбили на трассе напротив областной больницы. Водителя, нарушившего правила, пока не нашли.