В Актобе отец четверых детей обвиняет врачей в смерти супруги
39-летняя супруга Алексея СОЛОВЬЕВА должна была родить пятого ребенка, но умерла во время родов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Семья Соловьевых ждала пятого ребенкаВ родильное отделение Актюбинской областной больницы Татьяна СОЛОВЬЕВА попала в прошлый вторник, 8 ноября. По словам родных, ее не сразу приняли.
- Седьмого ноября пошла в роддом, ее не положили. Во вторник она уже на такси туда приехала. До четверга ее держали там. Мы с ней постоянно созванивались, разговаривали. Она сказала, что дала разрешение на кесарево сечение. Но в четверг она звонит и говорит: мне сказали, что я буду рожать сама. Дали ей вызывающие таблетки. После этого с 4 часов с ней связи не было, часов в 8 она уже умерла, - с трудом рассказывает супруг погибшей Алексей СОЛОВЬЕВ.
Родные погибшей уверены, что смерть наступила по вине врачей. Спасти ребенка, к слову, тоже не удалось. Вдовец Алексей СОЛОВЬЕВ уже написал заявление в полицию с требованием найти и наказать виновных в смерти жены и сына. Он считает, что супруге было противопоказаны естественные роды. Пять лет назад Татьяна перенесла операцию на головной мозг. Женщине удаляли опухоль. В связи с этим, семья и настаивала на искусственных родах.
- Они должны были сделать кесарево! Это врачебная ошибка! Кто мне теперь даст ответ, почему ее не кесарили?! Она дала согласие, подписала все, просила. Почему дождались того, что произошла эмболия?! – возмущается Алексей СОЛОВЬЕВ.
На все эти вопросы теперь должна ответить специально созданная комиссия. По факту смерти роженицы и ребенка назначена служебная проверка. В самом департаменте здравоохранения Актюбинской области уверены, что врачи действовали строго по инструкции.
- Она забеременела, несмотря на то, что ей абсолютно была противопоказано это. Участковыми докторами проводилась беседа о прерывании беременности с ней, с ее родственниками, с супругом. Она категорически отказались, написали расписку. Учитывая, что срок переношенный, проводилась терапия по созреванию шейки матки. На фоне этого наступила эмболия околоплодными водами. Это означает, что амниотическая жидкость попала в кровеносное русло матери. Это непрогнозируемое осложнение, которое практически в ста процентах дает летальный исход. Смерть была непредотвратимая, – комментирует ситуацию главный гинеколог Актюбинской области Алия ДЖАНГАЛИЕВА.
Как выяснилось, в тот же день, 10 ноября, в той же Актюбинской областной больнице несколькими часами раньше погибла еще одна роженица. Ей было 36 лет. Это были ее первые роды. Известно, что женщина страдала пороком сердца.
Сабина АСКАРОВА
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!