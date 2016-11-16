Семья Соловьевых ждала пятого ребенкаВ родильное отделение Актюбинской областной больницы Татьяна СОЛОВЬЕВА попала в прошлый вторник, 8 ноября. По словам родных, ее не сразу приняли. - Седьмого ноября пошла в роддом, ее не положили. Во вторник она уже на такси туда приехала. До четверга ее держали там. Мы с ней постоянно созванивались, разговаривали. Она сказала, что дала разрешение на кесарево сечение. Но в четверг она звонит и говорит: мне сказали, что я буду рожать сама. Дали ей вызывающие таблетки. После этого с 4 часов с ней связи не было, часов в 8 она уже умерла, - с трудом рассказывает супруг погибшей Алексей СОЛОВЬЕВ. Родные погибшей уверены, что смерть наступила по вине врачей. Спасти ребенка, к слову, тоже не удалось. Вдовец Алексей СОЛОВЬЕВ уже написал заявление в полицию с требованием найти и наказать виновных в смерти жены и сына. Он считает, что супруге было противопоказаны естественные роды. Пять лет назад Татьяна перенесла операцию на головной мозг. Женщине удаляли опухоль. В связи с этим, семья и настаивала на искусственных родах. - Они должны были сделать кесарево! Это врачебная ошибка! Кто мне теперь даст ответ, почему ее не кесарили?! Она дала согласие, подписала все, просила. Почему дождались того, что произошла эмболия?! – возмущается Алексей СОЛОВЬЕВ. На все эти вопросы теперь должна ответить специально созданная комиссия. По факту смерти роженицы и ребенка назначена служебная проверка. В самом департаменте здравоохранения Актюбинской области уверены, что врачи действовали строго по инструкции. - Она забеременела, несмотря на то, что ей абсолютно была противопоказано это. Участковыми докторами проводилась беседа о прерывании беременности с ней, с ее родственниками, с супругом. Она категорически отказались, написали расписку. Учитывая, что срок переношенный, проводилась терапия по созреванию шейки матки. На фоне этого наступила эмболия околоплодными водами. Это означает, что амниотическая жидкость попала в кровеносное русло матери. Это непрогнозируемое осложнение, которое практически в ста процентах дает летальный исход. Смерть была непредотвратимая, – комментирует ситуацию главный гинеколог Актюбинской области Алия ДЖАНГАЛИЕВА. Как выяснилось, в тот же день, 10 ноября, в той же Актюбинской областной больнице несколькими часами раньше погибла еще одна роженица. Ей было 36 лет. Это были ее первые роды. Известно, что женщина страдала пороком сердца. Сабина АСКАРОВА