Предприятие расположено всего в 18 метрах от жилых домов, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». фото из архива "МГ" фото из архива "МГ" По словам руководителя управления по защите прав потребителей Мадениета ТАНАУОВА, от жителей домов по улице Вагонная поступила жалоба на предприятие на ТОО «Уралвтормет». - После жалобы специалисты управления выезжали на предприятие для проведения лабораторного исследования, однако когда они приезжали на место, никакие работы на предприятии ТОО "Уралвтормет" не проводились, - пояснил Мадениет ТАНАУОВ. - Между тем, согласно требованиям санитарных правил металлоперерабатывающие объекты по санитарным нормам должны располагаться на расстоянии не менее 100 метров, а данное предприятие расположено всего в 18 метрах от жилых домов. Стоит отметить, что по закону «О разрешениях и уведомлениях» физические и юридические лица обязаны уведомить СЭС о начале своей деятельности, чего ТОО "Уралвтормет" не сделали. Сейчас жалоба жителей, чьи дома разрушаются из-за вибрации от переработки вторичного метелла находится на стадии рассмотрения. Напомним, из-за работы пункта приема черного металла у уральцев рушатся дома. Уже более пяти лет жители частного сектора в районе железнодорожного вокзала задыхаются от гари, которая распространяется с пункта приема черного металла. Между тем, местные жители не раз обращались к руководству ТОО "Уралвтормет" со своими претензиями, однако оно никак на них не реагирует. Кристина КОБИНА